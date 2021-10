La librairie religieuse Publica a 60 ans

Voilà sept ans que le couple a repris l’enseigne du 44 rue Saint-Jean, avec un leitmotiv : être proche des lecteurs et leur apporter un conseil, une écoute, un contact humain.

"Témoins de notre foi"

"Nous choisissons nos ouvrages avec soin : pour nous, c’est une façon d’aider notre prochain et d’être aussi témoins de notre foi. Nous ne faisons pas de propagande, et dirigeons nos clients selon les demandes qu’ils nous font", explique Christophe Scelles. Depuis soixante ans, c’est l’art religieux qui constitue la marque de fabrique de Publica, où se vendent surtout des bibles et des témoignages de chrétiens.

Mais c’est loin d’être le seul domaine qu’elle explore. On y trouve aussi un rayon "profane" pour enfants, c’est à dire sans caractère religieux, comme des livres d’humour ou des romans. Ces derniers occupent d’ailleurs l’entrée de la boutique au côté des livres de poche, de cuisine ou d’art. Une diversité de thèmes et une approche humaine qui a su convaincre les Caennais.