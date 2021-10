Des Bas-Normands contre le futur aéroport de Nantes

Le collectif estime que les deux luttes se rejoignent sur différents aspects :



"Une préoccupation environnementale : la lutte contre les gazs à effets de serre, la déprise des terres agricoles, la destruction de zones humides, l’arasement des haies bocagères..etc..., la dénonciation du déni de démocratie dans les projets industriels tels que cet aéroport, l'EPR ou les lignes THT : les gouvernements qui se succèdent restent sourds aux alertes citoyennes et ne connaissent pour seul langage que la répression du mouvement social par le déploiement de forces de l'ordre en grand nombre. Ces projets exigent le maintien d'un système policier et autoritaire que nous dénonçons. La nécessité de sensibiliser l'opinion publique sur des projets pharaoniques et coûteux dont l'utilité sociale n'existe pas et qui n'enrichissent que les grands groupes industriels et financiers".

Pour rappel, le collectif antinucléaire régional de Basse-Normandie est composé des organisations suivantes: CRILAN, EELV, Gauche alter, Gauche unitaire, NPA, Parti de gauche, Pas de THT sous les pommiers, Sud retraités.