A Rouen, l'opposition municipale dresse le bilan de la majorité

Pas le sien, évidemment, mais celui de la majorité de gauche. Nicolas Zuili et les six autres élus opposants ont épluché le programme de 2008 de Rouen Motivée, et ses 118 projets. Pour chacun d’entre eux, ils ont vérifié si celui-ci était réalisé, réalisé de manière insatisfaisante, non réalisé ou totalement abandonné.

Verdict de "l’étude", plus politique que scientifique : 53% de projets abandonnés, 22% insatisfaisants et 25% réussis. "Notre objectif, sans sectarisme, est d’en tirer une méthodologie pour une future base de travail, explique Nicolas Zuili. Il faut en tirer les leçons et arrêter de faire dans la démesure".

Le document est visible sur le blog rouenperspectives.hautetfort.com. Prochainement, les internautes pourront y donner leur avis sur les 118 projets de la municipalité.

Visuel : L’un des 118 projets de Rouen Motivée abandonné : le réaménagement des boulevards.