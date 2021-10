Les Postiers sont tombés sur une formation plus réaliste. Ils s'étaient pourtant procurés les meilleures occasions avant l'ouverture du score de Maxime Verdier. Leur égalisation quelques minutes plus tard est restée vaine après le deuxième but de Guillaume Guehenneux.

L'ASPTT s'arrête au même stade que la saison passée quand Courseulles rêve désormais d'affronter une Ligue 2.