L’arme la plus efficace contre le cancer du sein

Tous les deux ans

En Haute-Normandie le cancer du sein demeure la première cause de mortalité par cancer chez la femme, depuis 2000. “On constate près de 7,8 à 8 nouveaux cas pour 1 000 par an dans la Région. La moyenne nationale est de 6 nouveaux cas pour 1000”, détaille le docteur Benhammouda, directeur médical de l’association Emma qui dirige le dépistage des cancers en Seine-Maritime. Or, plus de 61 % des femmes s’y font dépister, quand la moyenne nationale est de 52,7%.

“Ces dépistages permettent de diminuer la mortalité de 30 à 40 %”. D’où la nécessité d’effectuer ces dépistages tous les deux ans. Les femmes passent une mammographie. Les clichés obtenus sont ensuite lus deux fois : le radiologue en fait une, les docteurs d’Emma font une deuxième lecture. “L’an passé, 320 cancers ont été détectés à la première lecture et une vingtaine à la seconde”. Et plus les cancers sont traités tôt, moins le traitement est agressif.