De la viande, directement de l’étal à votre assiette !

Ouvert il y a trois ans par Jean-Louis Couespel et son épouse Chantal, Boeuf and Cow dispose au rez-de-chaussée de sa boutique au décor rouge et noir un étal, comme dans toute boucherie. Mais déjà quelques tables et chaises révèle une autre vocation. Que vient conforter l' étage au-dessus.



Variations carnassières

Végétariens, s’abstenir! Steak and Cow, c’est avant tout la garantie d’une côte de bœuf de première qualité, origine normande contrôlée. D’autres variations pour carnassiers endurcis viennent s’y greffer. Ce restaurant atypique, situé en face de l’église Saint-Pierre et qui possède une vue imprenable sur une partie des remparts du Château Ducal, propose deux formules principales à midi. L’une à 9,50€ avec un plat du jour et un café et l’autre à 14,50€, dans laquelle s’ajoute un dessert. Et pas des moindres : le moelleux au chocolat devrait mettre tout le monde d’accord. Quotidiennement, deux plats du jour sont proposés. Exemples parmi d’autres, que nous avons testé : le foie de veau “balsamique” et sa purée maison, ou le goulash pommes vapeur. Arrosez-le d’un bon verre de Bordeaux, l’addition restera très raisonnable.

Pratique : Bœuf and Cow, 6 bd des Alliés, ouvert 7 jours sur 7.



