L'ex-Musée de la Poste à Caen transformé en centre de beauté !

Ouvrir une enseigne moderne de 360 m2, où sont proposés onglerie, soins du corps et du visage, prêt-à-porter et accessoires de mode dans l'une des rares maisons caennaises à colombages du XVIe siècle qui a échappé aux bombardements de la Libération et a été classée Monument historique : certains penseront qu’il fallait oser.

"Nous avons tenu à respecter les lieux", rassure Valérie Gardie, la responsable, tout en rappelant : "Il y avait déjà eu une rénovation en 1985", juste avant que le Musée de la Poste ne s’y installe. En tous cas, la commerçante a visé juste : la pierre et les poutres, toujours bien présentes au coeur de l’institut de beauté, donnent au lieu une dimension et une ambiance toute particulière.