Appel à témoins. Les auteurs de l'agression d'un rabbin à Deauville recherchés 

Le rabbin Elie Lemmel était agressé à Deauville par trois individus le vendredi 30 mai. Les faits ont eu lieu entre le 71 et 75 avenue de la République entre 15h30 et 15h40. La police lance un appel à témoins.

Le rabbin, portant une chemise blanche, une barbe et une kippa, se voit bloquer le passage par trois individus. Il reçoit alors un coup au ventre de la part de l'un d'eux "sans raison apparente", pendant que les deux autres individus rient. "Une enquête judiciaire au titre de faits de violences sans incapacité de travail à raison de la religion est ouverte", avait précisé alors Delphine Mienniel, procureure de la République de Lisieux.

Entre 35 et 40 ans

Ils sont tous de type caucasien et âgé entre 35 et 40 ans. Ils sont de corpulence forte, mesurent entre 1m80 et 1m85, et parlent une langue slave, qui n'a pas été identifiée.

"Si vous disposez d'information ou de tout élément utile à l'enquête en cours, veuillez contacter le service local de Police Judiciaire du commissariat de Trouville-Deauville au 02 31 15 88 00", concluent les forces de l'ordre.