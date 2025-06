Près de L'Aigle. Le Biches Festival fête ses 10 ans avec quelques surprises

Près de 8 000 personnes sont attendues. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, le Biches Festival revient pour une 10e édition à la ferme de Rai, près de l'Aigle. "Le temps passe vite, sourit Margaux Nicoleau, directrice du festival. Etre encore là malgré les coupes budgétaires et le budget incertain pour la culture, c'est une fierté", poursuit-elle.

Faire découvrir les talents français

En 10 ans, le festival a vu passer des artistes comme Zaho de Sagazan ou encore Aloïse Sauvage. "Ce sont des talents que les gens connaissent un peu mieux maintenant. Nous, on est là pour faire découvrir des talents français et normands", explique Margaux Nicoleau. Cette année, la scène sera notamment investie par Irène Drésel, Ben PLG ou encore Astéréotypie.

Pour cette 10e édition, l'organisation a prévu quelques surprises à ses festivaliers. "On a trois jours de festival avec un samedi après-midi gratuit. Le dimanche, il sera possible d'assister à du stand-up et à des concerts pour 15 euros. On a de tous les styles, comme l'électro, la variété et le rock, confie Margaux Nicoleau, avant d'ajouter que mettre également en lumière des artistes féminines, ça nous tient à cœur."

Billetterie sur https://shotgun.live/fr/festivals/biches-10