Caen. Salles de cinéma indépendantes : quel est leur petit truc en plus ?

Le Lux à Caen, le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair, le Cabieu à Ouistreham ou encore le Cinénacre à Douvres-la-Délivrande… Ces cinémas indépendants font partie du quotidien de milliers d'habitants, parfois depuis plus de quarante ans. Bien loin des grands complexes comme Pathé ou UGC, ils cultivent une autre manière de regarder des films : des salles plus petites – une à trois tout au plus – une programmation originale, et des tarifs beaucoup plus accessibles.

Le label "Art et essai"

Tous partagent également un même label : "Art et essai". Cela signifie qu'ils défendent un cinéma dit "d'auteur", ouvert sur le monde et sur les sujets de société. Des œuvres singulières, souvent invisibles ailleurs. Gautier Labrusse, directeur du Lux, insiste sur ce rôle essentiel : "L'objectif, c'est de soutenir une diversité de formes cinématographiques. Il s'agit aussi bien de proposer des films variés que de participer à l'éducation à l'image et à la citoyenneté."

Ce lien avec le public est au cœur de leur démarche. Contrairement aux grandes chaînes, ces salles misent sur la proximité, l'échange, la convivialité. A Ouistreham, le Cabieu fête ses 40 ans. Cinéma de quartier par excellence, il tient à rester accessible à tous, comme le rappelle sa directrice Sophie Fras : "C'est essentiel que ces salles existent, pour que les habitants n'aient pas besoin d'aller jusqu'à Caen. Et on peut très bien projeter Mission Impossible, tout comme un film plus confidentiel." Une manière d'ouvrir grand les portes du cinéma. "Sans ces salles, une grande partie de la création cinématographique n'aurait plus sa place sur les écrans", explique Elise Vignaud, directrice du Café des Images. Ce cinéma défend de nombreux films étrangers rarement diffusés ailleurs, grâce au dispositif "Cinéma Monde". A Ouistreham comme à Douvres-la-Délivrande, la programmation s'enrichit également grâce à des liens avec le Lux, permettant la diffusion de films en version originale venue de toute l'Europe.

Lieux d'animations culturelles

Au-delà des projections, ces cinémas jouent aussi un rôle éducatif et social majeur. Comme le rappelle Dominique Hartmann, vice-présidente du Cinénacre, "ce qui nous différencie aussi c'est notre aspect associatif, et notre lien avec les collectivités locales". Ils organisent régulièrement des événements, des rencontres avec des réalisateurs, des débats, ou encore des séances spéciales pour les plus jeunes – comme des projections suivies d'un goûter. Ces actions sont souvent exercées en lien avec des associations locales, des écoles, des centres sociaux. Au Café des Images, "face aux grands circuits, on mise sur nos atouts : une sélection soignée des films, un accueil chaleureux, une cuisine maison… L'idée, c'est de faire de ce lieu un espace partagé, où l'indépendance a du sens", souligne Elise Vignaud, sa directrice. Ces salles attirent des publics variés, notamment grâce à des événements fédérateurs comme des marathons ciné – Hunger Games, Le Seigneur des Anneaux – qui rencontrent un vrai succès. A Douvres, ces soirées sont devenues incontournables pour rassembler les passionnés "qui sont venus depuis le sud de Caen pour y assister" explique Dominique Hartmann.

Comme dans tous les cinémas, des nouveautés sont projetées chaque semaine : regarder des films dans ces salles c'est aussi soutenir la création.