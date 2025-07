Gagnez 2 places pour le spectacle l'Épopée Normande

4ème édition, 4 soirs de spectacles

L'association Renaissance du Château Chanteloup organise pour sa 4ème édition une nouvelle fresque historique d'1H30, les 6,7,8 et 9 août. Plus de 250 bénévoles, qu'ils soient en coulisses ou sur scène, donnent vie à cette épopée : costumières, décorateurs, figurants, musiciens et danseurs en costumes d'époque.

L'histoire raconte comment deux enfants vont découvrir les points fort de l'Histoire de la Normandie et du Château Chanteloup.

L'objectif de ce spectacle est de permettre de récolter des fonds pour entretenir et sauvegarder le patrimoine normand.

Buvette et restauration sur place avec l'ouverture du Parc du Château dès 18H et un début de spectacle à 22H.

Date : le 6, 7, 8 et 9 août au Château Chanteloup

Pour gagner 2 places pour ce spectacle, remplissez le formulaire ci-dessous. Tirage au sort le 11 juillet.