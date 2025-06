Gagnez 2 places pour une visite de 45 minutes en bateau-croisière au Grandes Voiles du Havre

Les Grandes Voiles du Havre : un évènement maritime exceptionnel

La course "The Tall Ships Races" regroupe 40 des plus grands voiliers du monde au départ du Havre pour une traversée vers Dunkerque puis vers l'Écosse en passant par la Norvège et se terminant au Danemark. Retrouver les plus grands voiliers tels que le Belem, le Dar Mlodziezy, le Français, le Phoenix ou encore le Jolie Brise.

Cette course permet de promouvoir l'amitié internationale et de former les jeunes à l'art de la navigation au sein du compétition sportive et festive.

Pendant ces quatre jours de festivités, des marins du monde entier seront présent pour vous accompagner et les capitaines ouvriront gratuitement l'accès à leurs navires.

Les visiteurs pourront également profiter de diverses animations : concerts, feu d'artifice, défilé des équipages et la traditionnelle parade de sortie des navires en baie du Havre.

Retrouver les détails de l'évènement ICI

Date : du 4 au 7 juillet au Havre

