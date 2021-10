C2C lauréat des European Border Breakers Awards

Au total, 10 groupes de plusieurs nationalités (Danemark, Islande, Pays-Bas, estonie, Espagne) vont être récompensés lors d'une cérémonie qui se déroulera lors du festival de musique Eurosonic Noorderslag

à Groningen, aux Pays-Bas. La soirée sera présentée par l'animateur et musicien Jools Holland.



Les lauréats ont été choisis parmi une liste d'artistes européens ayant connu un succès au-delà de leurs

frontières nationales entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012, avec un premier album sorti en Europe.



A compter du 1er novembre et jusqu'au 21 décembre, les internautes pourront voter pour l'artiste de leur choix afin de décerner le prix du public. Les EBBA ont déjà consacré de nombreux groupes et artistes tels que Selah Sue, Adele, Carla Bruni, KT Tunstall, Tokio Hotel, The Ting Tings, Lykke Li, The Scripts, Milow ou encore Katie Melua.



Lauréats des EBBA :



- Nabiha (Danemark)

- Ewert and The Two Dragons (Estonie)

- French Films (Finlande)

- C2C (France)

- Emeli Sandé (Grande Bretagne)

- Of Monsters and Men (Islande)

- Dope D.O.D. (Pays-Bas)

- Amor Electro (Portugal)

- Juan Zelada (Espagne)

- Niki and the Dove (Suède)