Cotentin. Une maison d'assistantes maternelles, pour le bonheur des enfants… et de leurs nounous

Lundi 7 avril, une maison d'assistantes maternelles a ouvert ses portes dans la commune du Mesnil-au-Val près de Cherbourg. Dans les locaux flambant neufs, trois nounous veillent quotidiennement sur une douzaine de bambins de trois mois à six ans. L'établissement de 170m² dispose notamment de trois chambres, une salle de change avec une douche et des toilettes adaptées, une pièce à vivre équipée de jeux, livres et mobilier pour les petits, une cour délimitée par des grilles, "et pour les assistantes maternelles, une cuisine dans laquelle les enfants ont interdiction d'aller", souligne Laurence Lecarpentier, assistante maternelle. Un mois et demi plus tard, les nounous sont très heureuses du bâtiment.

Un emploi du temps comme à la maison

Dans ces nouveaux lieux, les enfants sont "comme à la maison" avec un programme bien rythmé. "Ils arrivent entre 7h30 en 8h et commencent avec des jeux individuels. puis viennent les activités : en fonction du temps, nous les faisons à l'intérieur ou dehors dans l'aire de jeux de la commune. Parfois même quand il fait beau, nous partons à la mer", confie Laurence Lecarpentier. Puis viennent le midi et les repas que les parents ont préparés en amont. "L'après-midi, il y a les siestes pour tout le monde, le goûter et enfin l'heure des parents." Un emploi du temps semblable à celui mis en place dans les écoles qui pourrait faciliter l'intégration des enfants.

Un nouveau lieu de travail qui a conquis les nounous

Depuis la conception jusqu'à l'achèvement des travaux, les assistantes maternelles ont travaillé de près avec les architectes : "Ils ont été vraiment à notre écoute pour que le bâtiment soit le plus fonctionnel possible, aussi bien dans la disposition des pièces que dans le choix des couleurs", explique Aurélie Limay, assistante maternelle depuis 20 ans. "On est super contentes d'être arrivées ici ! La maison d'assistantes maternelles nous permet d'avoir une réelle coupure entre vie pro et vie perso. Pour rien au monde je ne reprends les gardes à mon domicile comme je le faisais avant", sourit-elle.