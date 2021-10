CFA : victoire référence pour la réserve malherbiste

Les Bas-Normands ont développé un football de qualité malgré des conditions de jeu rendues très difficiles par la pluie. "C'est un match référence, estime Philippe Tranchant, le meilleur depuis longtemps avec les pros. C'était indispensable de gagner et on y a mis en plus la manière contre une très bonne équipe."

Le nouveau capitaine, Kandia Traoré a mis son équipe sur de bons rails en ouvrant le score en première mi-temps (22'). Il a doublé la mise en fin de match (81'), après avoir délivré un centre décisif pour Maxime Roynel (73'). "On met trois buts de bonne facture, c'est valorisant." Caen, onzième, affrontera Pontivy samedi 3 novembre.