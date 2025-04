Prison de Caen. Le directeur Jean-Marie Landais va prendre la direction des Baumettes à Marseille

Il est arrivé en 2015 à Caen, où il a été nommé directeur de l'ancienne maison d'arrêt Duparge. Il a ensuite dirigé le centre pénitentiaire de Caen-Ifs, où il a largement participé à ce projet qui a ouvert en fin d'année 2023. Désormais c'est un tout nouveau défi qui attend Jean-Marie Landais.

Et ce défi il est de taille, puisqu'à partir de ce jeudi 1er mai 2025, il devient "chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille". Décision présente au Journal officiel et prise par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Jean-Marie Landais va donc intégrer la prison des Baumettes, et "pour une durée de quatre ans", précise l'extrait du Journal officiel.