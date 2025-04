Le Caennais de la semaine. Léa Quoniam, étudiante à Caen : "J'avais l'impression d'arriver dans une grande ville"

Léa Quoniam est étudiante en dernière année de médecine à l'Université de Caen. Arrivée il y a trois ans de l'île de la Réunion, elle a dû faire quelques efforts pour s'adapter.

Quel est votre premier souvenir à Caen ?

"A La Réunion, on n'avait pas de tram ou de métro. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout comment fonctionnaient les transports en commun. Un jour, je suis allée à la gare de Caen au lieu du campus 4 de l'université ! J'avais vraiment l'impression d'arriver dans une grande ville, par rapport à ce que je connaissais."

Quel est votre meilleur souvenir

à Caen ?

"Sans hésiter, le match du Stade Malherbe Caen contre Concarneau au stade d'Ornano. Des amis nous avaient donné des places VIP. Franchement, je n'y connaissais rien au foot, mais j'ai adoré les petits fours ! On a beaucoup rigolé, c'était vraiment une super soirée, en plus on a gagné 1-0."

Un lieu méconnu

que vous avez découvert ?

"J'ai découvert il y a quelques semaines le cimetière caché de l'église Saint-Nicolas. A Caen, il y a plein de vieux cimetières un peu oubliés, où la nature reprend complètement ses droits. C'est super apaisant, on n'entend que les oiseaux. J'adore cet endroit."

Une époque caennaise

que vous aimeriez revivre ?

"Je crois que j'aimerais bien connaître l'époque des Vikings ! Dans les films, les femmes vikings semblent super fortes. J'aurais adoré voir ça… mais juste pendant 20 minutes hein, parce que ça avait l'air quand même bien violent."