Bonsecours. Il conduisait sous stupéfiants et sans permis : un jeune de 16 ans interpellé

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril vers 2h20, des policiers sont de passage route de Paris à Bonsecours près de Rouen. Un jeune de 16 ans qui conduisait sans permis a été interpellé.

Des clignotants défectueux

Ce soir-là, les forces de l'ordre ont aperçu un véhicule qui circulait sur la voie publique "avec des clignotants défectueux", a précisé une source policière. Les policiers ont stoppé le conducteur pour vérifier "les pièces référentes à sa circulation sur la voie publique". Ce dernier a obtempéré. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans.

Pas de permis et de la drogue trouvée dans le véhicule

Les policiers ont ensuite constaté qu'il n'avait pas le permis de conduire et que sur le tableau de bord de son véhicule se trouvait un "petit sachet avec de la matière brunâtre, et dans l'habitacle émanait une forte odeur de cannabis", a poursuivi cette même source policière. Le jeune homme a ensuite été interpellé puis soumis à un dépistage de drogues qui s'est avéré positif.

Il est placé en garde à vue pour détention et transport de stupéfiants et conduite sous stupéfiants et sans permis. De plus, les policiers ont constaté que le véhicule qu'il conduisait n'était pas non plus assuré.