Caen-Guingamp (1-2) : trois de chute pour Malherbe à domicile

Des trombes d’eau ont accueilli les 22 acteurs de la rencontre au coup d’envoi, comme pour mieux permettre au cuir de circuler sur le pré de d’Ornano. Et rapidement la pluie sembla gêner les hommes de Patrice Garande, très souvent imprécis dans leurs transmissions de balle dans le premier quart d’heure. La météo aurait pu expliquer ce manque de justesse, mais en face, les Guingampais parvenaient à beaucoup mieux combiner, privant totalement les locaux d’opportunités devant le but.

Les Rouge et Bleu tentaient alors de forcer le cadenas par les ailes. Jean Cavé montait aux avant-postes, pour délivrer un sort tendu devant le but qui, sans la bonne intervention de Mamadou Samassa, aurait très certainement trouvé la tête de Mathieu Duhamel (11e). Sur l’offensive qui suivit, le latéral droit caennais y mettait encore du sien pour apporter une solution offensive supplémentaire. Mais c’était sans compter sur une remontée de balle rondement menée par les Bretons. Thibault Giresse se retrouva alors parfaitement décalé côté gauche, avant d’effacer Jean Calvé pour s’offrir un duel avec le portier caennais et ouvrir le score (0-1, 13e).

La physionomie du match ne changea guère par la suite. Les Bretons continuaient de se montrer dangereux en contre (26e, 34e). Thibault Giresse fut d’ailleurs tout près de doubler la mise quand il osa, puis réussit une magnifique reprise de volée à l’entrée de la surface de réparation. Damien Perquis fut alors impeccable sur ce coup pour sauver son camp du naufrage. La mi-temps tomba à point nommé pour Patrice Garande, afin de recadrer son onze de départ.



Un autre visage



Au retour des vestiaires, les Malherbistes prenaient tout de suite le contrôle des opérations. Mais d’entrée de jeu, ils se heurtaient à un bloc adverse très solide, laissant très peu d’espace. Et comme en première période, les Bretons restaient dangereux en contre. L’un d’entre eux accouchait d’un coup-franc, plein axe. Rachid Alioui s’exécuta alors et il fallut toute a vigilance de Damien Perquis pour sortir la balle du but (51e).

La piqûre de rappel interpellait les hommes de Patrice Garande qui, sur l’action suivante, réalisait leur meilleur enchaînement depuis le début de la partie. Livio Nabab était alors parfaitement servi côté droit. L’Antillais enveloppait son ballon avec application, mais c’était sans compter sur la superbe parade main opposée de Mamadou Samassa (52e).

Quelque chose avait changé… Les Rouge et Bleu enchaînaient par une belle période de domination, conclue par un but d’Alexandre Cuvillier. Tout partit d’un magnifique centre côté gauche de Fayçal Fajr dans le dos de la défense adverse à destination de Jérémy Sorbon. Le défenseur central caennais reprit alors la balle de volée avant de voir son tir repoussé par la barre. Le ballon arriva dans les pieds d’Alexandre Cuvillier qui s’appliqua pour percer la défense adverse et trouver le petit filet de Mamadou Samassa (1-1, 58e).

Pour donner un second souffle à son équipe, Patrice Garande demanda à Jean Calvé de sortir pour faire entrer en jeu un élément plus offensif : Neeskens Kebano. Malherbe semblait alors bien parti pour chercher un deuxième but. Mais une nouvelle fois en contre, les avants guingampais crucifièrent la défense caennaise. Le ballon arriva jusqu’à Thibault Giresse, encore esseulé, qui d’une reprise un peu chanceuse trompa une seconde fois le portier caennais (1-2, 75e).

Le coup de massue était porté. Les Caennais peinaient à se projeter vers l’avant, un peu comme à la suite du premier but breton de la soirée. Raphaël Guerreiro eut beau slalomer magnifiquement sur le côté gauche, son centre trouva un Neeskens Kebano qui s’emmêla les crayons (82e). Fayçal Fajr eut ensuite une belle opportunité sur coup de pied arrêté mais sa frappe trouva le mur adverse (83e). Cruel pour Caen battu par le réalisme breton. Un scénario qui s’est répété pour la troisième fois consécutive à domicile pour les Rouge et Bleu.



CAENT-GUINGAMP : 1-2 (0-1)

Vendredi 19 octobre 2012 - 11e journée de Ligue 2

7 914 spectateurs

Buts : Cuvillier (58e), Giresse (13e et 75e) pour Guingamp

Cartons jaunes : Nabab (50e) pour Caen, Alioui (31e), Mathis (44e) pour Guingamp



Caen : Perquis - Calvé (Kebano, 69e), Pierre, Sorbon, Guerreiro - Agouazi, Seube, Fajr, Nabab (Poyet, 78e), Cuvillier - Duhammel

Guingamp : Samassa - Martins Perreira, Cerdan, Diallo (Kerbat, 71e), Bellugou - Imbula, Mathis, Alioui (Charrier, 80e), Giresse, Atik - Yatabaré (Fauré, 90e)