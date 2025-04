[Photos] Basket. [Photos] Alençon surclasse Voiron et peut rêver d'une demi-finale

Les vacances attendront pour les féminines de l'USBD Alençon. Sur le parquet d'Anova et devant plus de 2 100 personnes, les Alençonnaises ont dominé Voiron 70-58 et peuvent encore rêver d'une demi-finale de playoffs. "C'est beaucoup de fierté. Il y avait encore beaucoup de monde à Anova et je pense que ça nous galvanise, réagit la capitaine de l'USBDA, Cassandra Vetu Ramos. On a eu à cœur de tout donner aujourd'hui car nous étions très frustrées après le match de samedi. On avait fait beaucoup d'erreurs pour au final s'incliner de seulement deux points", poursuit-elle.

Cassandra Vetu (à droite) et ses coéquipières ne voulaient pas partir en vacances après ce match retour !

Morgane Armant en feu

Parmi les joueuses alençonnaises, Morgane Armant a particulièrement brillé. "Chaque panier, c'est grâce à l'équipe, affirme-t-elle. Ce sont les filles qui m'ont créé mes occasions donc j'ai essayé de les récompenser", poursuit la numéro 18 de l'USBDA.

L'USBDA a pu compter sur le soutien de son public, à Anova.

Les Alençonnaises avaient pourtant mal commencé la rencontre en se retrouvant rapidement menées 0-8. De son côté, l'entraîneur Fayssal Rhennam parle d'un match référence pour tout le monde. "On a répondu des deux côtés du terrain, nous avons été constants. Certes, on a eu beaucoup de réussite mais on a contrôlé le rebond et je pense que ça a été l'une des clés du match", explique-t-il.

Fayssal Rhennam et toute l'équipe ont été sérieux du début à la fin de la rencontre.

Les Alençonnaises étaient également présentes en défense.

Jamais deux sans trois

Avec cette victoire, l'USBDA a dominé Voiron pour la troisième fois de la saison puisque les Alençonnaises avaient remporté leurs deux rencontres lors de la saison régulière. La belle de ce quart de finale sera jouée samedi 19 avril, à l'extérieur. "On sait que c'est difficile de jouer là-bas donc à nous d'augmenter l'intensité et de nous battre comme on l'a fait ce soir. Je ne doute pas pour la suite", confie Morgane Armant.

Jamais deux sans trois pour Alençon !

Lisa Cluzeau a fêté la victoire avec les 2 100 supporters présents.

"La saison rêvée"

A la fin du match, le président Christophe Gandini avait un grand sourire. "C'est une soirée réussie. On commence à avoir un public de supporters, pas seulement de spectateurs, et c'est génial", raconte celui qui sera fier de ses féminines, peu importe le résultat du prochain match. "C'est la saison rêvée. L'objectif, c'était le maintien mais ces playoffs nous donnent de l'expérience supplémentaire. On est le petit poucet de la saison mais avec l'outil que l'on a à notre disposition et le centre de formation qui arrive en septembre, nous sommes programmés pour jouer en Ligue féminines dans les prochaines années", conclut-il.