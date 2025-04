Colleville-sur-Mer. Le cimetière américain sera visitable sur réservation à partir de 2026

Du changement est annoncé au cimetière américain de Colleville-sur-Mer. American Battle Monuments Commission (ABMC), qui a la gestion des lieux, a annoncé mettre en place "une pré-inscription des visiteurs". Un changement effectif à partir du 1er avril 2026.

L'ABMC justifie ce choix pour "préserver l'expérience des visiteurs et de maintenir un environnement propice à la commémoration des morts de guerre honorés de l'Amérique". Les visiteurs, y compris les voyagistes et chefs de groupe, devront donc réserver leurs places pour "un créneau horaire et une journée de visite". Lorsque la capacité d'accueil maximale sera atteinte, le cimetière américain fermera donc ses portes pour les autres visiteurs qui ne seront pas munis d'un billet au préalable.