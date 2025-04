Le Havre. Avec sa recette gastronomique, Jimmy Pestel vise le titre de champion de France de pizza

Elle a déjà décroché le trophée mondial de la pizza, en novembre, à Menton (Alpes-Maritimes). La recette de Jimmy Pestel va-t-elle également séduire le jury du championnat de France de la pizza ? C'est en tout cas l'ambition du pizzaïolo havrais, passé tout près de l'exploit en 2024. "Ma pizza était trop petite à 5mm près, j'ai perdu des places au classement à cause de cela", explique ce passionné, classé 12e sur 130 l'an passé.

Car, pour le championnat de France, tout est affaire de précision. Le Havrais aura douze minutes, pas une de plus, pour reproduire sa recette. "Tout est carré ! Je sais qu'il y a 4 à 5 minutes de cuisson, 4 minutes pour ajouter les garnitures… Il faut réussir à gérer le stress. Le jour-J, c'est celui qui fera le moins d'erreurs qui gagnera, car les dix premiers ont tous de super recettes" note Jimmy Pestel.

Aidé par des chefs et un pro de la pâte

Le Havrais présente une pizza au saumon fumé maison sur velouté de butternut. "C'est beaucoup d'amour, car c'est un saumon que je fumais avec mon père, et beaucoup de travail", estime le pizzaïolo de 36 ans, qui bûche depuis un an sur cette pizza. "Le secret, c'est la pâte. Je me suis formé auprès de John Bergh, à Aix-en-Provence, le meilleur formateur de France."

Une pizza saumon fumé, butternut, fenouil… C'est la recette proposée par le Havrais.

Fenouil, piment, kumquat infusé à la badiane, grenade, noix de macadamia torréfiée et "un zeste de combava, pour l'éclat et la fraîcheur" complètent cette recette, élaborée avec le concours des chefs cuisiniers du Margote et de l'Anecdote, au Havre, et de l'Essentiel à Deauville.

Jimmy Pestel, qui a longtemps travaillé à Lillebonne avant d'ouvrir, avec son épouse Veko, Giacomo, dans le quartier Sainte-Cécile, au Havre, espère que cette quatrième participation sera la bonne. "Beaucoup de gens m'ont aidé, gagner serait la plus belle façon de les remercier".

