Lycéen retrouvé mort près de Caen. La gendarmerie lance un appel à témoins

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mars, vers 4h40 du matin, le corps sans vie d'un adolescent de 17 ans a été retrouvé sur la RD147, entre Feuguerolles-Bully et Maltot, au sud de Caen. D'après les premiers éléments communiqués par le procureur de la République, des traces sur le corps du jeune homme scolarisé au lycée Malherbe laissaient croire à une mort violente. Un choc avec une voiture était une hypothèse avancée.

Ce mardi 1er avril, la gendarmerie du Calvados lance un appel à témoins. "D'après les premiers éléments de l'enquête, ce jeune homme se déplaçait à pied depuis la commune d'Eterville, via la route départementale 147, en passant par Maltot, pour se diriger vers Feuguerolles-Bully. Et ce, entre 03h40 et 04h40, heure de sa découverte", affirment-ils.

Ainsi, ils sont à la recherche du témoignage de toute personne ayant pu emprunter cet axe routier pendant la période. Les personnes qui ont croisé la victime, ou qui se sont entretenues avec lui peuvent également se faire connaître auprès de la brigade de gendarmerie d'Evrecy au 02 31 08 35 53. De manière générale, quiconque possède des informations est amené à se manifester.