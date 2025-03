Vacances. Evazion cherche des terrains en Normandie pour ses voyageurs 

C'est un peu le "Airbnb du bivouac". La start-up Evazion, récemment associée à Huttopia, le spécialiste du camping nature, cherche de nouveaux propriétaires en Normandie. La plateforme propose ainsi de mettre en relation "campeurs sauvages" et propriétaires de terrain, pour des nuitées en pleine nature.

A la tête d'Evazion, Olivier Verbeke originaire de Belgique, prône la "van life" ou, en français, la vie en van, qu'il pratique depuis une dizaine d'années notamment en Bretagne et en Normandie, au côté de sa fille Eva qui a inspiré le nom de sa société.

"J'en ai fait un peu un mode d'éducation, reconnaît-il, je trouve qu'on se déconnecte du temps et de la géographie pour se reconnecter avec la nature, c'est très enrichissant".

Ce mode de vie nomade, très populaire sur les réseaux sociaux, n'est pas toujours compatible, en revanche, avec les règles d'urbanisme, notamment ici en France où le camping sauvage est de plus en plus encadré. Ainsi les "spots" sont parfois difficiles à trouver. "On se fait souvent jeter par la police ou par des voisins mécontents où on se retrouve sur des endroits tout simplement pas autorisés", lance le patron d'Evazion.

"Les interdictions fleurissent partout pour empêcher ce camping sauvage parce qu'aussi les gens faisaient n'importe quoi. Nous, on vient avec une proposition pour justement encadrer, apprivoiser ce camping sauvage." Les propriétaires reçoivent 50% du prix des nuitées des campeurs via une convention qu'ils signent ensemble. "Les voyageurs ont besoin de savoir qu'ils ont le droit d'être là dès lors qu'ils respectent la nature et qu'ils ne dérangent personne."

Partie d'une vingtaine de spots en Normandie et en Bretagne au début de l'aventure, Evazion, grâce au partenariat avec Huttopia, est passé aujourd'hui à 500 spots et espère en obtenir 1 000 d'ici cet été, avec pourquoi pas quelques beaux lieux dans l'agglomération de Rouen. En Seine maritime, Evazion propose notamment un "spot" sur les hauteurs de Saint Valery en Caux avec une vue imprenable sur la ville et la plage.