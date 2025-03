Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un salon pas comme les autres : découvrez des collections insolites !

Les 29 et 30 mars, la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Landelles accueille un événement unique en son genre : le salon des collections insolites. Oubliez les timbres et les voitures miniatures ! Ici, place aux objets du quotidien que l'on ne pense jamais à collectionner.

Des objets surprenants à découvrir

Depuis 2015, l'association Ascal organise ce rendez-vous décalé pour les passionnés d'objets hors du commun. Cette année encore, 22 exposants venus de toute la France présenteront leurs trésors : éventails, taille-crayons, lessives anciennes et même une collection de jeux de sept familles !

Parmi les exposants, trois amis de Saint-Hilaire-du-Harcouët ont choisi de mettre à l'honneur le coq, symbole de la France. Ils présenteront près de 80 objets en lien avec cet emblème, de la vaisselle aux timbres en passant par des décorations.

Un événement à ne pas manquer

Loin d'être juste un alignement d'objets insolites, ce salon permet aussi d'en apprendre plus sur l'histoire et l'origine de ces collections. Un bon moyen de s'étonner, de sourire et de partager un moment convivial. Rendez-vous les 29 et 30 mars à Saint-Martin-de-Landelles pour découvrir des collections pas comme les autres !

Pour faire le tour de l'événement, Martine Jouen, membre de l'équipe organisatrice, a répondu à nos questions :