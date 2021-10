Condamnés pour l'agression d'une commerçante à Cherbourg

Deux jeunes de Cherbourgeois sont passés jeudi 18 octobre en comparution immédiate pour avoir braqué avec un couteau une commerçante d’une épicerie à Cherbourg, trois jours auparavant. Le duo était reparti avec une bouteille de whisky.

Un jeune homme de 23 ans, au casier judiciaire déjà lourd, a été condamné à 15 mois de prison ferme. S'y ajoutent trois mois de révocation d’un précédent sursis. Il a été immédiatement incarcéré. Son comparse, 19 ans, écope de six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans. Les deux ont également été condamnés à verser 1.500 euros de dommages et intérêts à la victime.