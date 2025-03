Télévision. Bon plan : ce magasin normand casse les prix de la viande et passe à la télé dans "Capital"

Avec l'inflation galopante, acheter de la viande à prix raisonnable est devenu un vrai casse-tête pour de nombreux foyers. Face à cette situation, certains magasins misent sur des circuits alternatifs pour proposer des prix plus accessibles.

Prix'Miam, la chasse au gaspillage qui séduit les Normands

C'est le cas de Prix'Miam, une enseigne normande affiliée à la coopérative Coop-saveurs, qui se spécialise dans la revente de surproductions et de lots recalés des circuits traditionnels. Ces produits, qui n'ont pas leur place dans la grande distribution en raison de calibres atypiques ou d'emballages abîmés, trouvent ici une seconde vie à prix cassés. Une stratégie qui attire de plus en plus de Normands en quête de bons plans alimentaires, avec des économies pouvant aller jusqu'à 70% sur certaines références.

Où trouver un magasin Prix'Miam en Normandie ?

Si vous voulez tester, direction l'un des trois enseignes normandes :

Bayeux : 11 place Saint Patrice.

: 11 place Saint Patrice. Ifs : 420 rue Rocquancourt.

: 420 rue Rocquancourt. Tourlaville : 438 boulevard de l'Est.

Prix'Miam est également présent en Bretagne et en Ile-de-France, pour les amateurs de bons plans hors Normandie !

"Capital" met en lumière les nouvelles tendances du discount alimentaire

Dans son numéro du dimanche 30 mars, "Capital" s'intéresse à ces enseignes qui bouleversent la grande distribution avec des prix imbattables. Prix'Miam y sera présenté comme un modèle de réussite, aux côtés d'autres acteurs du secteur. L'émission promet de révéler les coulisses de ces supermarchés nouvelle génération : approvisionnement astucieux, réduction du gaspillage et stratégies pour acheter malin.

Comment regarder "Capital" le 30 mars ?

