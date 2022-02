Les aînés aiment la Wii

La résidence des personnes âgées du Val à Hérouville-Saint-Clair s'est récemment munie d''une console Wii.

Et ce sont les plus jeunes qui viennent en ce lieu pour apprendre à jouer aux ainés.

"La jeunesse, ça nous fait avancer" , se réjouit Marie-Claude, 62 ans et pensionnaire à la résidence du Val. De son côté, Dounia, 10 ans reconnaît que les habitants de la résidence "ne peuvent pas connaître ces nouveaux jeux vidéos, mais ils apprennent vite" .

"Nous sommes tout de même vigilants à ce que chaque personne ne fasse pas de gestes brusques quand ils jouent" , assurent la directrice de l'établissement. La Wii est une console qui nécessite le mouvement des bras en particulier. Ce qui représente une activité physique et stimulante.

"Ce genre de rencontres entre aînés et plus jeunes sont à chaque fois une réussite, les résidents éprouvent tellement de plaisir à l'idée de voir des enfants" , conclut-elle.





