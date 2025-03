Près du Havre. Une trentaine de pompiers mobilisés à Saint-Romain-de-Colbosc pour des feux de garages

Les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés vers 18h30, samedi 22 mars, à Saint-Romain-de-Colbosc pour l'incendie de quatre garages accolés et six véhicules. Face à l'ampleur du feu, d'importants moyens ont été mis en place. En tout 34 pompiers ont été mobilisés ainsi que 19 engins. L'opération a nécessité également la mobilisation d'un poste de commandement pour "coordonner les opérations", selon le SDIS 76 (Service d'incendie et de secours de Seine-Maritime).

Le feu a pu être maîtrisé au moyen de plusieurs lances à incendie. Finalement trois des quatre garages en flammes ont pu être sauvés. Après l'extinction du feu, "les sapeurs pompiers ont effectué le déblai, appuyés par un engin de manutention mis à disposition par la mairie", précise le SDIS 76. L'opération a duré ainsi jusqu'à 4 heures du matin, dimanche 23 mars.