Caen. Des punaises de lit retrouvées à l'internat d'un lycée de la ville

Jeudi 20 mars, des punaises de lit ont été repérées dans certains dortoirs de l'internat du lycée caennais Dumont d'Urville-Laplace. L'information a été confirmée par le rectorat de Normandie, qui assure que "l'établissement a pris les mesures nécessaires dès que le problème a été identifié".

Une désinfection complète est en cours cet après-midi pour éliminer toute infestation. En parallèle, un protocole détaillé et des documents explicatifs seront envoyés aux parents pour les informer des actions mises en place et des précautions à prendre.

Un fléau national

Les punaises de lit, un fléau de plus en plus répandu, touchent régulièrement les établissements scolaires et les lieux collectifs. Le lycée espère ainsi endiguer rapidement le problème pour assurer un retour à la normale pour les élèves internes.