Calvados. Incivilités de voisinage : le bailleur Inolya passe à l'action

Dépôts sauvages, nuisances sonores, troubles du voisinage… En 2023, Inolya - 1er bailleur social du Calvados - a recensé 4 062 faits d'incivilités, dont la moitié liée au voisinage. Le reste provient de personnes extérieures. L'organisme déplore le manque de respect d'une partie de ses locataires et mise en 2025 sur la sensibilisation et la responsabilisation. Un objectif : le respect. Un programme éponyme vient d'être lancé pour saluer les bons comportements, et les exiger de la part de chacun.

Dissuasion et sanction

Les règles de bon voisinage se déclinent en cinq volets : tri et dépôt des déchets, stationnement, propreté des espaces communs, bien vivre ensemble et maîtrise du bruit. Il s'accompagne concrètement d'outils dissuasifs et informatifs : accroche-portes et affichages de prévention pour signaler les comportements inappropriés, rubalise ou avis de contravention pour lutter contre les dépôts sauvages et le stationnement abusif…

Autre outil : depuis 2023, certains employés (gardiens, gestionnaires clientèle…) peuvent constater et verbaliser certaines infractions, grâce à un processus d'assermentation. Les premiers retours montrent un effet dissuasif des sanctions.