Caen. Retour en 1025 : je me suis glissée dans la peau d'une marchande caennaise

Robe en laine faite main, voile sur la tête, ceinture serrée et chaussures bien graissées : me voilà parée pour un voyage dans le temps ! A l'approche des Journées de l'Histoire, qui se déroulent du 21 au 29 mars au sein du château, de l'université et de l'Abbaye aux Dames, Clothilde Haagen, Pauline Vigreux et Adrien Bouet, trois membres de la Confrérie normande, sont venus me faire découvrir leur passion pour l'histoire caennaise du XIe siècle… et m'habiller comme une marchande médiévale.

Haute couture sur mesure

Dans leur sac, des vêtements d'époque et un savoir pointu. "Pour retrouver les tenues médiévales, on s'appuie sur des manuscrits ou quelques fouilles archéologiques. Sinon, c'est surtout d'après la tapisserie de Bayeux, même si pour les femmes, c'est compliqué… il n'y en a que trois !" m'explique Clothilde Haagen. Leur travail s'apparente à une véritable enquête dans les archives et une quête dans le choix des matériaux. Et ce n'est pas simple : les fournisseurs de tissus authentiques se font rares. "Il n'y a pas de boutique de vêtements médiévaux !" plaisante-t-elle. Patrons, broderies, finitions… Les membres de la Confrérie achètent de grands draps de laine et fabriquent tous leurs vêtements eux-mêmes, entièrement à la main.

Au XIe siècle, la mode est minimaliste : oubliez les extravagances ! Ce sont les couleurs qui font la différence. Bleu et rouge vif sont réservés à la noblesse, tandis que les tons bruns ou pastel, plus faciles à produire, sont ceux du peuple. Mon propre costume est une robe en laine jaune. "C'est la tenue d'une marchande que j'ai cousue pour moi", me précise Pauline Vigreux. J'aime bien cette teinte ensoleillée !

Mais attention, ici, on ne parle pas de déguisement. L'objectif est de coller au plus près de la réalité. Lors des représentations, pas de lunettes ni de téléphone. Chaque détail compte pour offrir une expérience immersive aux spectateurs. J'enfile les chaussures en cuir, et en un instant, me voilà transportée en 1025, place Saint-Sauveur, en train de vendre du lin ou du blé !

Il ne me reste plus qu'à passer le week-end du 21 et 22 mars au parc d'Ornano, à l'Abbaye aux Dames, avec la Confrérie normande. Au programme : immersion dans le quotidien des sujets de Richard II, duc de Normandie de 996 à 1026 et découverte des savoir-faire artisanaux de l'époque. Une occasion unique de voir l'Histoire prendre vie… et de se glisser, le temps d'un instant, dans la peau d'un Normand du Moyen Age !