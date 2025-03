[Photos] Caen. Les arts visuels au centre de la programmation du Millénaire

Le parcours d'œuvres imaginé pour le Millénaire de Caen plonge au cœur de l'histoire et de l'âme de la ville. Conçu par Mathias Courtet, directeur artistique des arts visuels, il prendra vie à partir du 21 juin 2025, s'intégrant aux paysages et au rythme des Caennais.

Un itinéraire sur mesure

Pensé pour être découvert à pied, à vélo, en tram ou même en voiture – avec une installation judicieusement placée sur un axe souvent embouteillé – le parcours épouse les flux de la ville. "J'ai observé la ville sous tous les angles pour créer un itinéraire en phase avec son quotidien", explique Mathias Courtet. Il insiste : "Ce parcours est entièrement pensé pour Caen. Chaque œuvre dialogue avec son lieu d'implantation." Certaines revisitent le patrimoine, comme au Palais Fontette, où une installation restitue une perspective oubliée. D'autres s'appuient sur des matériaux emblématiques, à l'image d'Elvire Bonduelle, qui signe une rambarde en fer forgé accolée au château de Caen. Les choix artistiques mêlent des artistes locaux telle que Nine Hauchard, nationaux comme le Studio 5.5 et internationaux avec Vincent Leroy. Et tous semblent avoir un lien avec la région.

Tendance Ouest a demandé à Mathias Courtet de commenter cinq œuvres du parcours. En ce qui concerne le pont de Vaucelles, par Seb Toussaint, il déclare : "L'origine franco-britannique de Seb Toussaint joue un rôle essentiel dans ce récit. Il s'inspire des motifs géométriques bas-normands, que l'on retrouve aussi au Royaume-Uni. On pourra admirer cette œuvre depuis le tram."

Pour la table géante d'Olivier Vadrot, le directeur artistique raconte : "A Blainville, ville ouvrière où le 'faire ensemble' est essentiel, une table circulaire géante verra le jour au bord de l'Orne. Pensée pour le partage, elle offrira aussi un espace de jeu aux enfants au centre du cercle."

La table géante d'Olivier Vadrot sera placée au bord de l'Orne. - Millénaire de Caen

Vincent Leroy exposera son Molecular Cloud : "Cette œuvre monumentale, reflétera à la fois les personnes qui la regardent, l'eau, et les monuments de la ville. Elle a été coconstruite par L'Atelier Blam, créateur du cheval et de la vasque des Jeux olympiques."

"Molecular Cloud" de Vincent Leroy. - Millénaire de Caen

Le studio 5.5, studio parisien, présentera le 101e clocher : "Cette œuvre prend la forme d'un clocher, avec ses tuiles de Bavent, mais aussi celle d'une balise en haute mer. Elle illuminera le Bassin Saint-Pierre et donnera l'heure aux Caennais", explique Mathias Courtet.

Le 101e clocher de Studio 5.5. - Millénaire de Caen

Nine Hauchard montrera quant à elle une tenture en lin : "L'artiste caennaise Nine Hauchard revisite la tapisserie filée. Son œuvre, visuellement percutante, prendra place au cœur du château de Caen, dans une tour réouverte spécialement pour le Millénaire."

La tenture en lin de Nine Hauchard. - Millénaire de Caen