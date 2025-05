Jeu. Gagnez 2 places pour assister au spectacle d'Electro Symphony au Zénith de Rouen le 04 Juin 2025

Electro Symphony : Une fusion unique avec Lords of the Sound

Lords of the Sound présente Electro Symphony, un spectacle qui allie instruments classiques et rythmes électroniques. Ce concert inédit mêle les plus grands tubes de Fatboy Slim, The Prodigy, Depeche Mode, Daft Punk, The Weeknd, Stromae et bien d’autres, pour une soirée explosive qui fera danser toutes les générations.

Avec 50 musiciens, 5 solistes, un DJ, une chorale et un groupe de rock, Electro Symphony offre un show captivant, alliant qualité sonore, effets lumineux modernes et une expérience musicale inoubliable. Un voyage entre musique classique et électronique, à ne pas manquer !

Date du spectacle : Mercredi 04 juin 2025 à 20h00 au Zénith de Rouen

Gagnez deux places par Tendance Ouest

Pour gagner, remplissez le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront tirés au sort le 28 Mai 2025 et contactés par nos soins.