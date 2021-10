L'orientation scolaire a le vent en poupe à Rouen

"En France, il y a une formation pour tout. Mais pour s’y retrouver, c’est souvent le labyrinthe", estime claire Gaborieau, fondatrice, avec Cécilie Lavalade, de la nouvelle société. Leur cible : les 15-25 ans. Leur système : "l’entonnoir", pour ne retenir, après plusieurs heures d’entretien et de tests d’intérêts ou d’aptitudes, trois métiers correspondants à la personnalité et au parcours du jeune. "Ce que l’on recherche, c’est le point de rencontre entre les points forts et les motivations".

Les 16-18 ans seraient les plus "désorientés", avant ou après-Bac oblige. Le moment idéal pour rencontrer un conseiller d’orientation est en début de Seconde pour choisir sa filière ou en Première pour choisir ses études supérieures.

Il existe une dizaine de sociétés ou d’instituts d’orientation scolaire dans l’agglo.