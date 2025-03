Orne. Entre deux valses, les seniors règlent leurs soucis numériques aux thés dansants

C'est une initiative inédite qui part d'un constat fait par l'Espace public numérique du Bureau Information Jeunesse de l'Orne : il est de plus en plus difficile de mobiliser les seniors pour des ateliers collectifs ponctuels. Ainsi, pour les aider aux usages numériques, François Pottier va à leur rencontre… dans les thés dansants du département ! "Ils ne sont plus débutants, ils commencent à bien prendre en main leur téléphone, mais ils ont besoin d'une aide ponctuelle pour un besoin bien précis", explique le médiateur numérique.

"Mon GPS ne marche plus"

Gratuitement, il assiste les seniors sur des problèmes avec leur smartphone, mais aussi leurs objets connectés comme une montre, une enceinte ou même le Bluetooth dans la voiture. "Mon GPS ne marche plus", lance Sylvie Hoarau, venue à la rencontre de François Pottier entre deux danses à Champsecret. "Quand je mets l'application dans la voiture, avant j'avais l'autoguidage vocal sur le téléphone et je ne l'ai plus maintenant", précise-t-elle.

Après quelques minutes de tests dans la voiture garée à l'extérieur de la salle, le médiateur numérique trouve finalement la solution. "C'est super parce que je roule beaucoup donc j'avais besoin de mon GPS, et de le regarder quand il ne parle pas, c'est dangereux", souligne Sylvie Hoarau.

François Pottier, médiateur numérique, tente de résoudre le problème de GPS d'une participante au thé dansant de Champsecret.

En ce qui concerne les démarches administratives en ligne, François Pottier propose de fixer immédiatement un rendez-vous avec les structures spécialisées comme France services ou Espaces publics numériques.