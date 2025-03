Insolite. Nouvelle mise à jour Apple : un drapeau normand (ou presque) arrive en émoji !

Dans la liste Unicode 16, validée en septembre 2024, Apple intègre huit nouveaux émojis. Et parmi eux ? Le drapeau de Sercq ! Si ce nom ne vous dit rien, imaginez un mix entre le drapeau normand et l'Union Jack (drapeau du Royaume-Uni). Eh oui, Sercq est une île anglo-normande perchée entre la France et le Royaume-Uni. Son drapeau affiche fièrement les léopards normands… avec une touche british. Alors, si vous voulez revendiquer vos racines normandes, c'est le moment !

Sercq : la petite île qui met tout le monde d'accord

Mais au fait, c'est quoi, Sercq ? Perdue en Manche, cette île de 5,4km2 fait partie du bailliage de Guernesey, un territoire britannique au statut bien particulier. Historiquement normande mais sous couronne britannique, elle cultive un charme unique avec ses falaises abruptes, ses petits ports et ses routes interdites aux voitures (oui, ici, on circule en tracteur ou à vélo). Une ambiance hors du temps qui en fait un petit joyau insulaire.

Drapeau de l'ile de Sercq. - Illustration

Les autres émojis à venir

Outre cette révolution pour les Normands, Apple enrichit son catalogue avec quelques icônes bien senties :

La Normandie en avant-première, la Bretagne rage

Alors que les Bretons rêvent encore de voir leur Gwenn-ha-du sur nos claviers, la Normandie marque un point ! Même si ce n'est "que" le drapeau de Sercq, difficile de nier ses racines normandes. Une belle revanche pour les amoureux du Mont-Saint-Michel et des bonnes bouteilles de cidre.

Prêts à l'utiliser dans tous vos messages ?