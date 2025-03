[Photos + vidéos] 151e Carnaval de Granville : suivez en direct la Grande Cavalcade !

Le 151e Carnaval de Granville a débuté vendredi 28 février. Et ce dimanche 2 mars, place à l'événement phare de l'événement : la Grande Cavalcade et ses dizaines de chars qui défilent dans la cité corsaire. Vivez avec nous cet après-midi de fête, en photos et en vidéos !