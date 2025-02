Emission spéciale. Tendance Ouest en direct de Granville pour le coup d'envoi du 151e Carnaval

Avis aux amoureux du Carnaval de Granville, aux curieux, bref, à tous les auditeurs ! Tendance Ouest propose de nouveau une émission spéciale en direct de Granville pour lancer les festivités du 151e Carnaval ! Le Carnaval de Granville 2025 a lieu du vendredi 28 février au mardi 4 mars.

• Podcast à écouter. Arrête ton char. Le cinquième épisode du podcast sur le Carnaval de Granville est disponible

• A lire aussi. Granville. Le dispositif de sécurité et d'accessibilité du carnaval dévoilé

Des invités passionnés

Pour entrer dans l'ambiance de cette fête, Tendance Ouest va accueillir au micro en direct, entre 12h et 13h, des invités pour évoquer avec eux ce moment de fraternité et de réjouissance populaire. Alexis Jouvin, le président du comité d'organisation, présentera en détail cette édition du seul carnaval français reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco. Des carnavaliers chevronnés évoqueront les intrigues ou encore les costumes et autres déguisements. L'aspect pratique ne sera pas oublié, avec une interview entière dédiée à la meilleure manière de venir, et de repartir, du Carnaval, notamment lors des cavalcades. Un beau programme !