Le Havre. Opération "port mort" contre la réforme des retraites… Et ce ne sera pas la dernière

Alors que débute le "conclave" sur la réforme des retraites à Paris, les dockers et travailleurs portuaires attendent toujours des réponses du gouvernement au sujet de la pénibilité de leurs métiers. Mobilisée régulièrement depuis la lutte interprofessionnelle contre la réforme de 2023, la Fédération nationale des Ports et Docks CGT poursuit et intensifie la grève entamée fin janvier. Le syndicat majoritaire attend que les engagements formulés par Emmanuel Macron lors de sa visite sur le port du Havre, pendant l'élection présidentielle, se concrétisent.

Les terminaux du port bloqués

Mercredi 26 et jeudi 27 février, la profession est appelée à 48 heures de grève. Jeudi, une opération "port mort" est organisée au Havre. Les dockers ont mis en place des piquets de grève pour empêcher l'entrée et la sortie des marchandises sur les différents terminaux (Port 2000, roulier, multivrac).

Du côté des dockers, c'est uniquement du bois qui a été brûlé.

Des feux de palettes - et non de pneus - ont été allumés, notamment au rond-point de l'Europe. Un point de blocage est aussi en place au niveau de l'avenue Lucien Corbeaux, à proximité de la centrale à charbon.

Une escale de paquebot annulée

Côté portuaire, c'est le rond-point situé au pied du siège local d'Haropa qui est bloqué, empêchant l'accès à la chaussée Lamandé et entraînant des difficultés de circulation dans le quartier Saint-François, qui se sont répercutées sur le quai Colbert à l'heure de pointe, dans la matinée.

Un feu a également été allumé, pointe de Floride. Ce mouvement a d'ailleurs entraîné l'annulation de l'escale du paquebot MSC Preziosa.

Le blocage du rond-point d'Haropa a fortement perturbé la circulation dans le quartier Saint-François.

Le mouvement se poursuivra en mars

Le mouvement va se poursuivre au mois de mars. La CGT annonce quatre heures d'arrêt de travail les 4, 6, 10, 12, 14, 24, 26 et 28 mars ainsi que 72 heures d'arrêt de travail du 18 au 20 mars, lancées par une nouvelle journée "port mort", le 18 mars.