Ouistreham. Un dentiste suspendu par l'ARS Normandie, 1 500 patients doivent faire des dépistages

Après avoir reçu un signalement concernant le cabinet dentaire situé au 5 rue Charles Poullain, à Ouistreham, l'Agence régionale de santé Normandie a découvert "que les conditions d'asepsie et d'hygiène présentes sur place étaient incompatibles avec l'exercice de la profession". L'ARS Normandie a donc prononcé une suspension immédiate du droit d'exercer du chirurgien-dentiste pour une durée de 5 mois. "La décision de suspension est prise à titre conservatoire dans l'attente d'une décision disciplinaire ordinale", précise l'ARS Normandie.

Un faible risque d'hépatites B et C, et du VIH

Dans un communiqué, l'Agence régionale de santé Normandie explique : "En raison d'un potentiel risque infectieux, et bien que le risque soit faible, il est demandé que la patientèle ayant fréquenté le cabinet dans les 3 ans ayant précédé l'inspection soit informée." Environ 1 500 patients sont concernés, et ils sont invités à consulter leurs médecins traitants "afin que ces derniers puissent leur donner une information médicale appropriée et prescrire les tests de dépistage adaptés", détaille l'ARS Normandie.

L'agence recommande donc de faire des tests de dépistage "des virus des hépatites B et C et du VIH, virus identifiés à risque de transmission lors d'actes dentaires avec un défaut d'hygiène".