Volley : Canteleu-Maromme attend toujours sa première victoire en Ligue B

Espérons pour le club de l’agglomération rouennaise que certains de ses joueurs, blessés, soient rétablis et aptes à disputer un match déjà capital. Car une victoire ferait du bien à des Cantiliens au fond du classement, après deux défaites en autant de matchs.

Samedi 13 octobre, face à Saint-Nazaire, au Kindarena, l’infirmerie de Canteleu-Maromme était pleine : cinq blessés, dont Peric Branamir et Sébastien Ducange, absents de la feuille de match. En défense, les défections de Bertrand Morelle et Dario Dukic se sont également faites ressentir. Les attaques de Lionel Coloras de Saint-Nazaire, meilleur marqueur de Ligue B en 2011-2012, ont fait souffrir Hassan Jaldou et Jorge Zebenzui.

Malgré des points serrés, Saint-Nazaire a remporté les deux premiers sets 20-25 et 22-25. Le troisième fut dominé par Canteleu (26-24), avant que les volleyeurs de l’ouest déroche la victoire finale (3-1) en empochant l’ultime set.