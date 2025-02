Sortie. Caen BMX Indoor : les sports urbains à l'honneur pour une 15e édition conviviale

Le Caen BMX Indoor revient au Parc des expositions de Caen pour sa 15e édition. Il s'agit de "deux jours de compétition internationale de BMX race, mais aussi d'un salon des sports urbains avec une dizaine de sports", résume Camille Costey, l'une des organisatrices de l'événement. BMX, breakdance, crossfit, basket 3x3 ou encore skate : toutes ces disciplines seront mises à l'honneur samedi 22 février de 8h30 à 23h et dimanche 23 février de 8h à 18h.

A la découverte des sports urbains

Les festivités débutent dès le vendredi de 14h30 à 23h avec une demi-journée gratuite et dédiée à la Coupe de BMX de Normandie, une compétition régionale. Mais ce n'est qu'à partir du samedi que le salon ouvrira ses portes, une "journée phare", selon Camille Costey. Vers 19h30, les spectateurs pourront assister à un show d'une trentaine de minutes qui marque "l'ouverture des courses internationales, avec la présence des plus grands pilotes mondiaux". Camille Costey promet des figures spectaculaires et une "ambiance festive" !

Faire découvrir les sports urbains et les artistes locaux au grand public, c'est "l'objectif du Caen BMX indoor depuis sa création en 2009", affirme Camille Costey. Et pour ça, ce sont "des associations ou clubs normands qui sont invités sur le salon, notamment le SNT Crew, le groupe de breakdance". Ainsi, samedi et dimanche, ils proposeront des démonstrations et initiations au public. Tout le monde peut participer, petits et grands. Basket 3x3, corde à sauter, parcours, VTT ou breakdance : c'est l'occasion d'essayer de nombreux sports.

La convivialité avant tout

Camille Costey, qui rappelle que "l'événement est 100% bénévole", souligne "l'ambiance festive. Ce sont les spectateurs qui le disent, et c'est aussi pour ça que le public vient". L'événement familial est adapté à toutes les générations.

Pratique. 22 et 23 février au Parc des expositions de Caen. Tarifs : 16€ pour une journée, 22€ pour le week-end. 10€ la journée ou 16€ les deux de 6 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. Restauration sur place. Infos sur caenbmxindoor.fr.