Box-office du 10 au 16 octobre : "Taken 2" flirte avec les 2 millions d'entrées

Après sa deuxième semaine d'exploitation, la production Luc Besson totalise 1.948.177 entrées.

Ca bouge à l'arrière, avec les entrées de Ted et Dans la maison. La comédie irrévérencieuse avec Mark Wahlberg obtient la deuxième place avec 418.035 spectateurs. Le retour du duo Luchini-Ozon décroche la troisième place avec 403.162 entrées.

Box-office du 10 au 16 octobre :

01. Taken 2. 717.111

02. Ted. 418.035

03. Dans la maison. 403.162

04. Les Seigneurs. 396.471

05. Clochette et le secret des fées. 260.050

06. Kirikou, les hommes et les femmes. 166.773

07. Tous les espoirs sont permis. 127.872

08. Les Saveurs du palais. 122.245

09. Savages. 81.655

10. Resident Evil : Retribution. 73.300

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.