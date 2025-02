Manche. 20 ans après le vote de la loi handicap, le manque de moyens est toujours criant

Il y a 20 ans déjà, le 11 février 2005, la loi handicap était votée. Elle devait permettre l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap dans les milieux scolaires, sportifs, de loisirs ou culturels, assurer l'accessibilité des établissements recevant du public, assurer aussi une égalité de traitement dans les domaines de l'accession au logement ou d'emploi.

20 ans après, le constat est que le contrat n'est pas rempli. De nombreux domaines restent en chantier faute de moyens, en particulier dans l'Education nationale. Les collectivités s'appuient notamment sur les associations, qui ont toutes été créées par des personnes qui n'avaient pas de solution et parviennent à faire bouger les lignes avec le temps. Charlotte Gaudré-Letellier a la charge notamment de l'autonomie et la citoyenneté au conseil départemental de la Manche.

Et un sujet l'inquiète fortement : le vieillissement de la population et donc des personnes handicapées, ce qui implique qu'il faudra irrémédiablement redoubler de moyens humains et financiers.