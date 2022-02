Préparation : s’unir devant Dieu pour la vie

Avant une union Jean-Pierre Noël, délégué diocésain à la pastorale familiale, et son épouse, reçoivent comme d'autres couples accompagnateurs, les futurs époux au Centre de préparation au mariage (CPM) pour un moment 'd'échange et de partage, explique t-il. 'En se mariant, on attend de l'autre qu'il donne sa vie sans réserve, dans la liberté du consentement, qu'il promette fidélité et indissolubilité et que le couple s'ouvre à la vie”. Le CPM invite donc les couples à la réflexion sur ces thèmes et sur leur foi avant le grand jour.



