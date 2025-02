Cotentin. Pourquoi cette route ferme-t-elle deux fois par an ?

Dans le Cotentin, la commune de Vauville ferme deux fois par an la route du Petit Thôt à la circulation. Ce phénomène qui se produit à la fin de l'été et à la fin de l'hiver est dû aux amphibiens qui peuplent la mare de Vauville. "Les batraciens passent l'été dans la mare. Quand arrive l'automne, les tritons se mettent à l'abri et remontent dans les champs de l'autre côté de la route. Au printemps, ils redescendent vers la mare et retraversent l'axe de circulation", explique Marie-Léa Travert, la conservatrice de la réserve nationale de la mare de Vauville.

Marie-Léa Travert : "On en compte plus de 1000 par heure" Impossible de lire le son.

Une espèce protégée depuis 2018

Depuis 2018, les tritons sont classés espèce protégée, le passage régulier des véhicules sur la route met en péril leur migration semi-annuelle. Pour protéger les batraciens, la mairie fait donc fermer la route pendant leur passage. Pour suivre l'évolution des populations, la conservatrice de la réserve organise des sessions de comptage lors des migrations. "Ils sont de plus en plus nombreux. En automne 2024, on en comptait plus de mille par heure, des records par rapport aux années précédentes", souligne Marie-Léa Travert.