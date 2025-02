Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 12 février

Bélier

Votre prévoyance vous permet de résoudre un problème car vous ne comptez que sur vous.

Taureau

Une certaine force de caractère vous semble nécessaire, aujourd'hui, pour convaincre un ou plusieurs interlocuteurs.

Gémeaux

Il vous sera facile d'imposer vos idées… Restez ouvert aux points de vue complémentaires des autres malgré tout.

Cancer

Les décisions que prendront les autres vous seront favorables et il ne sera pas nécessaire de faire pression sur eux.

Lion

Grâce à votre ouverture d'esprit, vous allez avoir des satisfactions dans vos relations.

Vierge

Une journée qui favorise les rapports intimes harmonieux, vos contacts se font plus profonds, plus épanouissants.

Balance

On vous apprécie bien plus que vous ne le pensiez. Cela va vous mettre du baume au cœur et vous booster pour aller de l'avant.

Scorpion

Vous envisagez de passer à une autre étape de votre vie conjugale. Mariage, voyage de noces, enfant : avez-vous fait tout cela ?

Sagittaire

Vous ne manquez pas d'énergie mais vous devez prendre une décision. Changer de travail ou de domicile ?

Capricorne

Vous serez tenté de prendre des risques. La chance vous attend, pourtant bien dans ce contexte.

Verseau

Vous avez besoin de détente mais le temps manque cruellement. Pensez aussi à vous, vous avez besoin de vous retrouver.

Poissons

Un peu d'évasion vous fera le plus grand bien, profitez pour vous aérer. Grâce à vos proches, vous aurez l'occasion de prendre l'air.