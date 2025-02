Près d'Alençon. La Patte Jeanjean ferme ses portes après plus de dix ans d'artisanat et de passion

C'est avec "une profonde émotion" que l'entreprise La Patte Jeanjean a annoncé sa fermeture sur ses réseaux sociaux, mercredi 5 février. Située aux portes d'Alençon à Valframbert, la société, spécialisée dans la fabrication de pâtes artisanales et biologiques à partir de céréales cultivées dans le Perche, est en liquidation judiciaire depuis le 31 janvier 2025. Elle va cesser son activité le 28 février prochain. Cette décision fait suite à "des défis économiques et à une volonté de tourner la page après plus de dix ans de passion", écrit le propriétaire Pierre Jeanjean.

Depuis 2020, l'entreprise faisait travailler des personnes en situation de handicap, grâce à son partenariat avec l'Adapei de l'Orne, aujourd'hui Ornéode. Ils avaient notamment comme mission de préparer et conditionner les produits.

L'entreprise va fermer le 28 janvier.

Au cours des années, la production s'était étendue aux légumes secs, céréales, chanvre et farines biologiques. Il est encore possible de profiter des produits, jusqu'à épuisement des stocks, sur la boutique en ligne lapattejeanjean.com.