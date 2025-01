Manche. Météo : des températures à -7°C ressenties, le plan grand froid activé

Météo France annonce des températures ressenties atteignant -7°C durant la nuit du samedi 1er février au dimanche 2 février, et des températures négatives également prévues pour la nuit suivante. Face à ces conditions climatiques extrêmes, le préfet de la Manche, Xavier Brunetière, a décidé de déclencher le niveau 1 du plan grand froid à partir du samedi 1er février. Ce dispositif vise à renforcer l'accueil et l'hébergement des personnes vulnérables durant cette période de grand froid.

Mesures d'hébergement renforcées à Cherbourg et Saint-Lô

A Cherbourg, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l'accueil des sans-abri. Dix places supplémentaires sont mises à disposition par le Centre communal d'action sociale (CCAS), tandis que l'accueil de nuit Coallia sera également ouvert en journée. L'accueil de jour verra ses horaires étendus jusqu'à 17h en semaine, et des repas seront servis dimanche soir à La Chaudrée, jusqu'à 20h.

A Saint-Lô, trois places supplémentaires sont également ouvertes et l'accueil de nuit du CCAS sera accessible en journée. Ces actions sont soutenues par des maraudes régulières :

• Conscience humanitaire à Cherbourg, tous les jours à partir de 20h30.

• Coallia, toujours à Cherbourg, de 18h à 23h, du lundi au mercredi, les 1re et 3e semaines du mois et de 18h à 23h, du mercredi au vendredi, les 2e et 4e semaines du mois.

• La Croix-Rouge à Saint-Lô, le mardi et le vendredi de 19h à 21h.

• La Croix-Rouge à Coutances, le mercredi de 19h à 21h.

Une personne en danger ? Appelez le 115

Si vous repérez une personne sans-abri en difficulté ou en danger, il est essentiel de signaler la situation en appelant le 115, un numéro gratuit accessible 24h/24. Des équipes mobiles interviendront rapidement pour assurer la sécurité des plus vulnérables.